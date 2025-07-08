Бразилец стоимостью 25 миллионов евро летит в Россию. Жерсон — будущая звезда РПЛ

Эта перемена позиций была неоднократно опробована во «Фламенго» при самых разных тренерах. Что при Жорже Жезуше, который говорил, что Жерсон — это сразу два игрока в одном, что при Тите, что при Филиппе Луисе. Неизменным оставалось то, что игра шла именно через него. Во многом поэтому на клубном чемпионате мира «Фламенго» оказался в числе аутсайдеров по количеству успешных обводок. В команде нет яркого дриблера. Он и не нужен. При наличии Жерсона и Джорджиана де Арраскаэты игру можно вести через пас. И это работает. Даже до ворот «Баварии» «Фламенго» быстро и уверенно доходил через пас, а Жерсон… Жерсон уже много лет лидер чемпионата Бразилии по точным передачам в финальной трети поля. То есть там, где делать точные передачи сложнее всего.