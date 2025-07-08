Бразилец стоимостью 25 миллионов евро летит в Россию. Жерсон — будущая звезда РПЛ

Эпопея с уходом Жерсона из «Фламенго» завершилась. На последних ее этапах бразильца отчаянно пытался перехватить «Аль-Наср», но тот в конце концов все же выбрал «Зенит». Председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев анонсировал представление новичка 9 июля — на матче со «Сьоном». В Рио летят 25 миллионов, в Петербург — одна из главных звезд бразильской серии А последних лет.
Дифирамбы
«Пульт от игры будет в его руках», — сказал бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов, оценивая переход Жерсона в «Зенит». Так и есть. Жерсон — это тот игрок, который дирижирует игрой. Только это не вариант Клаудиньо, который все-таки был скорее плеймейкером из прошлого, то есть тем игроком, который творит, но не пашет. Жерсон — это плеймейкер современный, всегда готовый отработать и подстраховать в обороне. Но главное… Рулить игрой бразилец может на любой позиции. Ну, почти на любой, хотя, кажется, поставь его в центр обороны, он и там будет прекрасно справляться. Жерсон способен сыграть под нападающими (или нападающим), на фланге или даже в центре полузащиты, отойдя на глубину.
Эта перемена позиций была неоднократно опробована во «Фламенго» при самых разных тренерах. Что при Жорже Жезуше, который говорил, что Жерсон — это сразу два игрока в одном, что при Тите, что при Филиппе Луисе. Неизменным оставалось то, что игра шла именно через него. Во многом поэтому на клубном чемпионате мира «Фламенго» оказался в числе аутсайдеров по количеству успешных обводок. В команде нет яркого дриблера. Он и не нужен. При наличии Жерсона и Джорджиана де Арраскаэты игру можно вести через пас. И это работает. Даже до ворот «Баварии» «Фламенго» быстро и уверенно доходил через пас, а Жерсон… Жерсон уже много лет лидер чемпионата Бразилии по точным передачам в финальной трети поля. То есть там, где делать точные передачи сложнее всего.
А еще у Жерсона 14 матчей за сборную Бразилии. И это статус. С сентября он играет на постоянной основе и у Анчелотти уже тоже играл.
Что ж, думаю, этого достаточно, чтобы сказать, что в Россию едет новая звезда. Уровень Жерсона вполне позволяет ему царить в РПЛ. Помешать может две вещи: адаптация к очень непривычным условиям и… сам Жерсон.
Недочеты
«Зенит» — уже четвертый европейский клуб в карьере Жерсона. До этого были «Рома», куда он попал в 19 лет, «Фиорентина» (аренда из «Ромы») и «Марсель». Самая показательная история произошла именно с «Марселем», куда бразилец попал уже окрепшим и уверенным в себе. Жерсон был ключевой фигурой в команде Хорхе Сампаоли. Ответственный за управление очень сложной игрой. Человек, державший в уме десятки трудных сампаольевских комбинаций, которым аргентинский тренер учит своих футболистов.
«Марсель» стал вторым, уступив только ПСЖ, но Сампаоли ушел, а на его место пригласили Игора Тудора. Тудор делал ставку на «физику», интенсивность, дисциплину и слаженность. Супермозг на поле ему был не нужен. Дирижер в такой команде скорее во вред, чем на пользу. И Жерсон стал чахнуть.
Да, Жерсон крут, но подходит не любому тренеру и не под любой футбол. Венера Милосская — шедевр, но держать ее в огороде с целью отпугивания ворон бессмысленно.
Фактор второй. Жерсон был в сомнениях насчет переезда в Россию. Спрашивал совета у Анчелотти. Боялся, что из-за отъезда может потерять место в сборной, которого с таким упорством добивался. Он хочет на чемпионат мира, и это его приоритет. Сами понимаете, если за время пребывания в Петербурге вызовы от Анчелотти будут приходить редко, Жерсон может начать собирать чемоданы.
И удержать его будет трудно. Даже при наличии свежего контракта.
Кстати, многие болельщики «Фламенго» были в последнее время не очень Жерсоном довольны. Говорили о снижении требований к себе. Но это утверждение основывалось на взгляде на самые простые цифры. В серии А в 2023 году Жерсон сделал 5+8, в 2024-м — 3+6, в девяти матчах нынешнего сезона его статистика 0+2.
Голов, кстати, в этом сезоне было ровно два. Один — «Баварии» на клубном чемпионате мира, второй — «Марике» из четвертого дивизиона в чемпионате штата.
И все же… Добро пожаловать, Жерсон Сантос да Силва! И удачи!