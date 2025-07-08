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Погребняк — о Жерсоне: такими трансферами «Зенит» нас не удивляет

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался о переходе бразильского полузащитника Жерсона в санкт-петербургский клуб.

Источник: Чемпионат.com

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался о переходе бразильского полузащитника Жерсона в санкт-петербургский клуб.

«Даже если с приходом Жерсона останется Вендел, то в центре поля это станет топ-усилением. Он станет сильнейшим полузащитником РПЛ. Такими трансферами “Зенит” нас не удивляет. Бразильские футболисты априори очень техничные и креативные. Ждём от Жерсона голов и результативности», — приводит слова Погребняка Metaratings.

Санкт-петербургский «Зенит» осуществил трансфер бразильского хавбека Жерсона из «Фламенго» в летнее трансферное окно. Сине-бело-голубые активировали опцию выкупа 28-летнего футболиста в размере € 25 млн, прописанную в его контракте с южноамериканским клубом. О трансфере пока объявила лишь пресс-служба «Фламенго».