Погребняк — о Жерсоне: такими трансферами «Зенит» нас не удивляет

«Даже если с приходом Жерсона останется Вендел, то в центре поля это станет топ-усилением. Он станет сильнейшим полузащитником РПЛ. Такими трансферами “Зенит” нас не удивляет. Бразильские футболисты априори очень техничные и креативные. Ждём от Жерсона голов и результативности», — приводит слова Погребняка Metaratings.