В «Зените» рассказали, смогут ли Мостовой и Зделар сыграть со «Сьоном»

— По Мостовому мы посмотрим, потому что у него не физические проблемы, а именно здоровье. Посмотрим сегодня и завтра утром, когда будет тренировка, насколько он готов к этому матчу. Думаю, он сможет выйти, а с Сашей Зделаром ситуация чуть сложнее, — приводит слова Оливейры официальный сайт «Зенита».