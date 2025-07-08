«Удивительно, что он согласился». Главный новичок лета для «Краснодара» — из Франции

«Пожалуй, Перрен не очень хорошо обороняется, — назвал главную слабость новичка “Краснодара” Арапов. — Но его берут в первую очередь в атаку, думая о вариативности, а только потом — про структурность и комплексность. С другой стороны, справа [в защите] у “Краснодара” есть Джованни Гонсалес. И он провалил прошлый сезон. Это тревожный звонок, потому что вместо него выходил Сергей Петров. Если брать правый фланг в целом, то нужно укрепление сзади. Перрен не сможет его покрывать сам полностью. В “Осере” для этого были специальные латерали».