Защитник «Зенита» Дркушич рассказал о своём физическом состоянии

— Чувствую себя хорошо. Действительно, мы со сборниками приехали чуть позже, но пауза была недлинной, поэтому мы были чуть-чуть готовы. Много тренировок, много игр, так что чувствуем себя хорошо, — цитирует Дркушича официальный сайт клуба.