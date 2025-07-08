Защитник «Зенита» Дркушич поделился ожиданиями от матча со «Сьоном»

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался о предстоящем матче своей команды со швейцарским «Сьоном».
— Завтра международная встреча, наверняка тоже особенный момент. Чего ждете от завтрашней игры против «Сьона»?
— Ждем хорошей игры, хорошего соперника, который качественно играет в чемпионате Швейцарии. Так что, думаю, будет хорошая игра.
— Ждете возвращения на «Газпром Арену»?
— Конечно. Всегда приятно играть дома, на «Газпром Арене», перед нашими болельщиками. Очень ждем, — цитирует Дркушича сайт «Зенита».
Напомним, встреча петербургской команды со швейцарским клубом состоится уже завтра, 9 июля. Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.