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Защитник «Зенита» Дркушич поделился ожиданиями от матча со «Сьоном»

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался о предстоящем матче своей команды со швейцарским «Сьоном».

Источник: Чемпионат.com

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался о предстоящем матче своей команды со швейцарским «Сьоном».

— Завтра международная встреча, наверняка тоже особенный момент. Чего ждете от завтрашней игры против «Сьона»?

— Ждем хорошей игры, хорошего соперника, который качественно играет в чемпионате Швейцарии. Так что, думаю, будет хорошая игра.

— Ждете возвращения на «Газпром Арену»?

— Конечно. Всегда приятно играть дома, на «Газпром Арене», перед нашими болельщиками. Очень ждем, — цитирует Дркушича сайт «Зенита».

Напомним, встреча петербургской команды со швейцарским клубом состоится уже завтра, 9 июля. Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.