«В отпуске постоянно на мне была». Сергей Петров — о чемпионской медали РПЛ

Защитник «Краснодара» Сергей Петров рассказал, что практически не снимал медаль за победу в Российской Премьер-Лиге во время отпуска. Напомним, «Краснодар» выиграл РПЛ по итогам прошлого сезона, обыграв в матче 30-го тура московское «Динамо» (3:0) на домашней арене.