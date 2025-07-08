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«В отпуске постоянно на мне была». Сергей Петров — о чемпионской медали РПЛ

Защитник «Краснодара» Сергей Петров рассказал, что практически не снимал медаль за победу в Российской Премьер-Лиге во время отпуска.

Источник: Чемпионат.com

Защитник «Краснодара» Сергей Петров рассказал, что практически не снимал медаль за победу в Российской Премьер-Лиге во время отпуска. Напомним, «Краснодар» выиграл РПЛ по итогам прошлого сезона, обыграв в матче 30-го тура московское «Динамо» (3:0) на домашней арене.

— Агкацев забрал футболку с надписью «Мы чемпионы» домой. Говорит, что она до сих пор пахнет шампанским. Где ваша футболка?

— Я отдал её маме, а медаль лежит дома. Плюс решил заказать себе кубок. Это всё‑таки память на всю жизнь.

— Медаль часто в руки берёте?

— В отпуске постоянно на мне была, — заявил Петров в эфире «Матч ТВ».

В субботу, 12 июля, пройдёт матч за Суперкубок России, в котором «Краснодар» встретится с ЦСКА. Игру примет стадион «Ак Барс Арена». Начало — в 18:00 мск.