Фернандо Костанца: у меня было несколько предложений, но я хочу остаться в «Крыльях»

«Действительно, у меня было несколько предложений. Но сейчас я хочу остаться в “Крыльях”. Это самый лучший для меня вариант. Неправда, что я хотел покинуть команду», — сказал Фернандо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.