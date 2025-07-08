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Фернандо Костанца: у меня было несколько предложений, но я хочу остаться в «Крыльях»

Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца прокомментировал слухи о своём желании сменить клуб.

Источник: Чемпионат.com

Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца прокомментировал слухи о своём желании сменить клуб. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к игроку со стороны «Торпедо», «Балтики», а также клубов из Греции и Турции.

«Действительно, у меня было несколько предложений. Но сейчас я хочу остаться в “Крыльях”. Это самый лучший для меня вариант. Неправда, что я хотел покинуть команду», — сказал Фернандо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В минувшем сезоне 26-летний футболист принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.