Дркушич: поражение «Зенита» от «Балтики» — это даже хорошо

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался о поражении петербургского клуба в матче с «Балтикой». Товарищеский матч команд завершился со счётом 2:1 в пользу калининградцев.
— Насколько тяжело было играть в предыдущих матчах с учетом того, что вы позже приехали?
— Я бы не сказал, что было тяжело играть из-за того, что мы позже приехали. Просто у нас много тренировок, нагрузка, ноги чуть тяжелые. Но приятно было поиграть и вернуться в этот ритм. Было хорошо.
— Лично для вас результаты в контрольных матчах имеют значение?
— Конечно, результат всегда важен. Даже когда мы играем товарищеские матчи. Конечно, мы недовольны, что проиграли «Балтике». Но, думаю, это дополнительная мотивация для команды, чтобы работала еще лучше. Думаю, это даже хорошо, — цитирует Дркушича сайт «Зенита».