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Орлов: сейчас все российские игроки будут идти к Карпину в «Динамо». Романцев так работал

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию, что «Зенит» уговаривал нападающего Ивана Сергеева выбрать «Спартак» вместо московского «Динамо».

Источник: Чемпионат.com

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию, что «Зенит» уговаривал нападающего Ивана Сергеева выбрать «Спартак» вместо московского «Динамо».

— Вы верите, что «Зенит» мог подбивать Ивана Сергеева на переход в «Спартак»?

— Может быть, это агента работа? Какая разница «Зениту», куда идёт Сергеев? Но даже если у «Зенита» была такая просьба, Иван сам не в состоянии принять решение? Я не знаю подробностей — это закрытые переговоры. У всех есть свои интересы. Но при переходах зарабатывает агент — об этом надо думать в первую очередь. Я не знаю скрытых механизмов, но, возможно, какой-то разговор у Павла Андреева и был, а кто-то о нём пронюхал. Но всё это из серии ОБС — одна баба сказала. Люди осуществляют сделки, и всю правду нам вряд ли расскажут. А сам Сергеев что, молодой мальчик? У Сергеева один мотив — он хочет играть в сборной России. А у сборной России кто тренер? Сейчас все российские футболисты будут идти к Карпину. Так работал Романцев в 1990-е годы. Все, кто хотел играть в сборной, шли к нему в «Спартак». Тогда «Спартак» был сильнейшей командой. После был момент, когда в «Зенит» все шли с удовольствием. Тот же Соболев почему пришёл? За титулами. Эти две команды сейчас лидеры. «Динамо» мечтает, наконец, стать чемпионом. Хорошо! — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.