Московское «Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью в товарищеском матче

Ульви Бабаев открыл счёт на 38-й минуте и обеспечил «Динамо» преимущество. На 57-й минуте москвичи остались в меньшинстве: за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Александр Кутицкий. Абакар Гаджиев на 59-й минуте вернул равенство на табло.