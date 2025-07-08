«Торпедо» могут исключить из РПЛ, спецкомиссия вынесла единогласный вердикт

По информации источника, комиссия единогласно вынесла решение об имевшем место нарушении регламента. Таким образом, КДК с большой долей вероятности накажет клуб. В соответствии с Дисциплинарным регламентом предусмотрены следующие виды наказаний: штраф в размере до 50 млн рублей и (или) снятием очков для клуба в количестве до 15 (пятнадцати) и (или) лишением завоеванных наград и (или) исключением из числа участников соревнований.