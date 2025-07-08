Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
перерыв
Эгнатия
0
:
Брейдаблик
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.20
П2
4.16
Футбол. Еврокубки
перерыв
Виртус
0
:
Зриньски
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
15.00
П2
1.04
Футбол. Зарубежный
перерыв
Флуминенсе
0
:
Челси
1
Все коэффициенты
П1
34.00
X
6.75
П2
1.19
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ТНС
0
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Викингур Л
2
:
Линколн
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Дрита
1
:
Дифферданж
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Флориана
2
:
Хаверфордуэст
1
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Олимпия Л
1
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Левадия
0
:
РФШ
1
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Иберия 1999
1
:
Мальме
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Ноа
1
:
Будучност
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Сент-Джозефс
2
:
Клифтонвилл
2
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
КуПС
1
:
Милсами
0
П1
X
П2

«Торпедо» могут исключить из РПЛ, спецкомиссия вынесла единогласный вердикт

8 июля состоялось заседание спецкомиссии Российского футбольного союза (РФС) по так называемому «делу “Торпедо”, и решение, которое было принято, стало единогласным. Об этом пишет “РБ Спорт”.

Источник: РИА "Новости"

Решение этой комиссии было необходимо в рамках действующего Дисциплинарного регламента для установления факта договорного характера матча. Свое решения комиссия должна предоставить в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК), оно станет одним из доказательств для принятия решения.

По информации источника, комиссия единогласно вынесла решение об имевшем место нарушении регламента. Таким образом, КДК с большой долей вероятности накажет клуб. В соответствии с Дисциплинарным регламентом предусмотрены следующие виды наказаний: штраф в размере до 50 млн рублей и (или) снятием очков для клуба в количестве до 15 (пятнадцати) и (или) лишением завоеванных наград и (или) исключением из числа участников соревнований.

КДК проведет заседание 9 июля. Однако дело «Торпедо» может быть рассмотрено отдельно — 10 числа.

19 июня стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения. Оба отправлены под арест.

27 июня журналист Иван Карпов сообщил, что клуб с большой долей вероятности покинет РПЛ, так и не сыграв в лиге в сезоне-2024/24.

Новый сезон национального российского первенства стартует 18 июля. «Торпедо» вернулось в РПЛ по результатам Первой лиги, заняв вторую строчку в турнирной таблице с 65-ю баллами, спустя два года после вылета.