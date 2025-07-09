С корабля Жубал: звездный бразилец пришел в «Краснодар»

Пожалуй, главный трансферный слух, связанный с «Краснодаром», — возможное подписание 29-летнего правого вингера «Осера», француза Гаэтана Перрена. Об этой сделке уже сообщил даже всемирный трансферный гуру Фабрицио Романо. По его информации, цена вопроса — €4,5 млн. Что достаточно выгодно, учитывая не только Лигу 1 и французское гражданство игрока, но и его статистику в прошлом сезоне. 10+11 по «гол+пас» в 34 матчах — это очень солидно. По этому показателю Перрен обошел, например, нападающего «Лиона» Александра Ляказетта (15+2) и форварда ПСЖ Гонсалу Рамуша (10+3). Отдельно по голевым передачам Перрен стал лучшим в лиге наравне с Райаном Шерки из «Лиона». Так что по меркам РПЛ это будет топовое приобретение, которое может помочь «Краснодару» в защите чемпионского титула.