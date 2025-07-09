С корабля Жубал: звездный бразилец пришел в «Краснодар»

До старта нового сезона в Российской премьер-лиге остается меньше 10 дней. Уже 18 июля чемпионат откроется поединком между московским «Динамо» и новичком РПЛ, калининградской «Балтикой». А пока еще у всех 16 клубов есть время осуществить необходимые сделки по приобретению новых футболистов и расставанию с теми, кто не проходит в состав. Подробнее о последних ключевых трансферах и слухах о предстоящих изменениях в элите российского футбола — в материале «Известий».
«Краснодар»
Чемпион России уже подписал четырех новичков. Пока что самый громкий из них — 31-летний центральный защитник из Бразилии — Жубал. Краснодарцам он достался бесплатно, поскольку игрок стал свободным агентом после ухода из французского «Осера». Позиционно Жубал заменил в «Краснодаре» своего соотечественника, 29-летнего Кайо, который был продан на родину, в «Ботафого», за €2 млн. Также команду покинул 29-летний правый защитник Александр Эктов, за €400 тыс., перешедший в чудом сохранившийся в РПЛ «Пари НН».
В числе остальных совершившихся приобретений «Краснодара» важно отметить 24-летнего бразильского левого вингера Густаво Фуртадо, купленного у греческой «Ламии» за €450 тыс., а также двух россиян — 23-летнего экс-вратаря «Родины» Александра Корякина, который будет первым вариантом на ротацию со Станиславом Агкацевым (в связи с окончанием контракта у 37-летнего Юрия Дюпина), и 28-летнего центрального защитника из «Черноморца» Виталия Стежко.
Пожалуй, главный трансферный слух, связанный с «Краснодаром», — возможное подписание 29-летнего правого вингера «Осера», француза Гаэтана Перрена. Об этой сделке уже сообщил даже всемирный трансферный гуру Фабрицио Романо. По его информации, цена вопроса — €4,5 млн. Что достаточно выгодно, учитывая не только Лигу 1 и французское гражданство игрока, но и его статистику в прошлом сезоне. 10+11 по «гол+пас» в 34 матчах — это очень солидно. По этому показателю Перрен обошел, например, нападающего «Лиона» Александра Ляказетта (15+2) и форварда ПСЖ Гонсалу Рамуша (10+3). Отдельно по голевым передачам Перрен стал лучшим в лиге наравне с Райаном Шерки из «Лиона». Так что по меркам РПЛ это будет топовое приобретение, которое может помочь «Краснодару» в защите чемпионского титула.
«Зенит»
После впервые с 2018 года упущенного чемпионства «Зенит» действует на трансферном рынке по принципу «редко, но метко». Во всяком случае пока так.
На сегодняшний день известно о двух состоявшихся трансферах. Первый уже был объявлен официально: за €7,7 млн из «Аргентинос Хуниорс» приехал бывший одноклубник нападающего «Зенита» Лусиано, 21-летний защитник Роман Вега, который уже даже успел дебютировать за свой новый клуб в товарищеском матче против калининградской «Балтики».
Вторым новичком этого лета в «Зените» стал бразильский полузащитник Жерсон. Авторитетный футбольный портал Transfermarkt уже зафиксировал переход 28-летнего экс-капитана «Фламенго» в «Зенит» за €25 млн отступных, прописанных в его прежнем контракте с бразильской командой. 3 июля председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев в комментарии «Спорт-Экспрессу» анонсировал представление новичка на 9 июля перед матчем со швейцарским «Сьоном» на «Газпром Арене».
Потенциально Жерсон — замена его соотечественнику Венделу, который в последнее время испытывает серьезные проблемы с дисциплиной внутри команды. Она, конечно, связана с его желанием вернуться на родину. Но пока «Зениту» не получается выгодно пристроить скандального бразильца. Рассматриваются в том числе варианты в Саудовской Аравии, которая сможет заплатить достойную сумму.
С кем уже точно «Зенит» расстался, так это с тремя россиянами, которым так и не нашлось места в основе. Защитник Дмитрий Чистяков, а также полузащитники Алексей Сутормин и Зелимхан Бакаев покинули «Зенит» в связи с окончанием контракта. Двое из них уже нашли себе новый клуб: Чистякова подписал «Ростов», а Бакаева — «Локомотив». А Сутормин, судя по всему, пришелся ко двору в «Крыльях Советов» — контракт пока не подписан, но Алексей уже тренируется с командой.
Пожалуй, наиболее громкий слух, связанный с трансфером «Зенита» на вход, — это возможное возвращение русского бразильца Малкома. По информации «СЭ», 28-летний вингер «Аль-Хиляля» может перейти в «Зенит» в летнее трансферное окно. Также интерес к нему проявляют в Бразилии, но приоритетом для Малкома является переход в клуб топ-5 лиг Европы. В этом случае он даже готов уступить в зарплате.
ЦСКА
Пока что армейцы пополнились лишь новым главным тренером — 49-летним швейцарцем Фабио Челестини, который по итогам прошлого сезона выиграл чемпионат и кубок Швейцарии с «Базелем».
Первым же новичком среди игроков совсем скоро должен стать 20-летний атакующий полузащитник Матеус Алвес. Ранее стало известно, что армейцы купят молодого бразильца у «Сан-Паулу» за €6 млн, при этом бразильский клуб получит 25% от суммы трансфера в случае перепродажи. В ночь на 8 июля агент Лекка Де Камарго, представляющий интересы Алвеса, сообщил «СЭ» о пройденном медосмотре перед переходом в ЦСКА. Результаты станут известны 9 июля.
И если сделок «на вход» у ЦСКА пока не так много, то «на выход» — хоть отбавляй. Армейцы уже расстались с тремя полузащитниками, которые стали свободными агентами. Речь о 27-летнем хорвате Кристияне Бистровиче, 28-летнем Рифате Жемалетдинове и 35-летнем боснийце Миралеме Пьяниче.
Помимо этого, ходят слухи об интересе из Турции к 21-летнему Аббосбеку Файзуллаеву («Истанбул») и 19-летнему Матвею Кисляку («Фенербахче»). Но велика вероятность, что оба игрока останутся на предстоящий сезон.
А вот 26-летний аргентинский нападающий Адольфо Гайч, скорее всего, вновь отправится в кругосветное путешествие, несмотря на действующий до лета 2026 года контракт. По информации Bobsoccer, ЦСКА в настоящее время ищет для Гайча новый клуб.
23-летний полузащитник Максим Мухин также готовится к аренде. Агент игрока, Владимир Кузьмичев, заявил «Спорт-Экспрессу», что он ждет решения ЦСКА касаемо возможной аренды в «Ростов», который «уже давно проявляет интерес».
«Спартак»
На данный момент красно-белые совершили один входящий трансфер: на правах свободного агента клуб подписал 34-летнего экс-нападающего ЦСКА, «Зенита» и «Химок» Антона Заболотного. Тем самым «Спартак» решил проблему отсутствия в команде большого форварда с российским паспортом после ухода Александра Соболева в «Зенит».
По информации «Чемпионата», красно-белые могут пополнить состав 27-летним защитником «Локомотива» Ильей Самошниковым. Причем это будет обмен на полузащитника Данила Пруцева, которого, по слухам, сватали даже в «Зенит».
Восстановить количественный баланс в середине поля может 27-летний казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, который уже хорошо знаком РПЛ по выступлениям за «Ростов» и ЦСКА, и не будет считаться легионером по действующему лимиту. По данным Fotomaç, красно-белые сделали «Бешикташу» предложение в размере €3 млн, но те просят 5 млн.
Также «Спартак» может подписать 24-летнего нападающего «Палмейраса» Хосе Мануэля Лопеса. По данным Metaratings, московский клуб может раскошелиться ради него на €15−17 млн.
В «Спартаке» Лопес может стать заменой другому нападающему — Манфреду Угальде. 23-летним костариканцем, который в прошлом сезоне РПЛ забил 17 мячей, интересуется голландский «Фейеноорд».
Среди тех, кто уже покинул «Спартак», значатся 30-летний центральный защитник Миенти Абена (бесплатно перешел в турецкий «Газишехир»), 25-летние Михаил Игнатов и Павел Маслов, а также 29-летний вингер Антон Зиньковский, который отправился в аренду в «Сочи».
«Динамо» Москва
Перед началом сезона бело-голубые совершили уже три качественные сделки с русским акцентом. «Динамо» возглавил действующий наставник сборной России Валерий Карпин, к которому пришли 31-летний защитник Максим Осипенко (за €2,9 млн из «Ростова») и 30-летний нападающий Иван Сергеев (за €3,8 млн из «Крыльев Советов»). Причем за Сергеева «Динамо» активно вело упорную борьбу со «Спартаком», и в итоге вышло победителем.
Одним Осипенко история с «великим переселением народа» из Ростова-на-Дону в Москву может не ограничиться. По слухам, к команде могут присоединиться три пока еще игрока «Ростова»: защитник Илья Вахания, а также полузащитники Кирилл Щетинин и Иван Комаров.
«На выход» из клуба уже отправились два возрастных защитника-легионера: 33-летний парагваец Фабиан Бальбуэна и 32-летний израильтянин Эли Даса стали свободными агентами.
Одна из главных динамовских интриг этого лета — уйдет ли из команды атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль. Ранее журналист Вене Касагранде рассказал, что московский клуб и «Фламенго» согласовали трансфер Карраскаля за €12 млн, однако позднее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров опроверг эту информацию, поскольку предложение бразильцев не устроило московский клуб, и заявил, что в «Динамо» рассчитывают на Карарскаля в предстоящем сезоне.
«Локомотив»
К новому сезону «железнодорожники» уже усилились тремя опытными игроками с российским паспортом. За €1,5 млн из «Ростова» был выписан 30-летний нападающий Николай Комличенко, из «Зенита» — 29-летний вингер Зелимхан Бакаев, а из расформировавшихся «Химок» — 26-летний крайний нападающий Александр Руденко (последние два перешли в «Локомотив» на правах свободного агента).
Среди потенциальных сделок выделяется уже ранее упомянутый обмен Самошникова в «Спартак» на Пруцева, а также экс-защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл, который стал свободным агентом.
Главным героем рубрики «могли прийти, но не пришли» стал 28-летний аргентинский полузащитник Лукас Вера, который в прошлом сезоне РПЛ забил семь голов и отдал четыре результативные передачи в 30 матчах. Вера был близок к переходу в «Локо», пока не нарисовался финансово щедрый вариант в ОАЭ. В итоге Лукас подписал контракт с «Аль-Вахдой» на два года с зарплатой €1,5 млн за сезон.
А из тех, кто уже ушел, стоит отметить Наира Тикнизяна, который очень хотел уйти из «Локомотива» в Европу, о чем сам открыто заявил в конце прошлого сезона. 26-летний армянин, родившийся в Санкт-Петербурге, добился своего. Теперь он защищает цвета «Црвены Звезды» — сербский клуб заплатил за него «Локо» €1,7 млн.
Также команду из Черкизово покинул 25-летний нападающий Тимур Сулейманов, который перешел в «Ростов».
А помните был такой Марко Раконьяц? 25-летний черногорский форвард, сыгравший 12 матчей в РПЛ с лета 2022 года, наконец-то стал свободным агентом. Теперь легенда клуба «Чукарички» будет искать себе новое место работы.
Что еще
Среди номинальных середняков и аутсайдеров РПЛ особым образом выделяется грозненский «Ахмат». Под нового тренера Александра Сторожука команда подписала уже шестерых игроков: 28-летний аргентинский вингер Брайан Мансилья был куплен у «Оренбурга» за €1,7 млн, оттуда же за €800 тыс. был взят 27-летний левый защитник Максим Сидоров. Также «Ахмат» приобрел пару из махачкалинского «Динамо» — полузащитников Эгаша Касинтуру (€1,2 млн; 27 лет) и Абакара Гаджиева (€500 тыс.; 21 год), и еще двух свободных агентов — 22-летнего опорника из Анголы Мануэла Келиано и «блудного сына», 27-летнего нападающего Мохамеда Конате.
«Крылья Советов» под руководством нового главного тренера Магомеда Адиева бесплатно подписали трех россиян: 22-летнего экс-вратаря «Химок» Никиту Кокарева, 31-летнего экс-вингера «Зенита» Алексея Сутормина и 30-летнего экс-защитника «Факела» Сергея Божина. Также у «Локо» был арендован 20-летний вингер Вадим Раков.
Вернувшаяся в РПЛ «Балтика» прилично по своим меркам вложилась в трех легионеров. За €1,2 млн у сербского «Партизана» был куплен 26-летний боснийский полузащитник Штефан Ковач и по 900 тыс. калининградцы заплатили за 25-летнего форварда болгарской «Арды» Чинонсо Оффора и его ровесника, опорного полузащитника Аймана Мурида из марокканского «Юниона».
Алексей Михайлов