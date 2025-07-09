Новый лимит будет кошмаром для топ-клубов РПЛ. Пять из них еле вписываются в нынешний

Между тем у некоторых топ-клубов РПЛ сейчас есть проблемы даже с тем, чтобы вписаться в действующий лимит. Напомним, по нынешнему регламенту каждый клуб может включать в заявку до 13 легионеров. На поле разрешено находиться максимум восьми. Лидеры российского чемпионата продолжают охотиться на трансферном рынке за сильными иностранцами и наверняка ещё кого-то подпишут до закрытия летнего окна. Рассказываем, какая ситуация у топов РПЛ с легионерами и кому потребуется избавляться от одних игроков, чтобы дозаявить других.