«Зенит» заинтересовал защитник «Палмейраса», пишут СМИ

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Аргентинский футболист бразильского «Палмейраса» Агустин Хиай попал в сферу интересов петербургского «Зенита», сообщает журналист Жулио Мигел Нето в соцсети Х.
По данным источника, между командами уже были контакты на предмет возможного трансфера 21-летнего правого защитника. По данным портала Transfermarkt, футболист оценивается в 8 миллионов евро.
Бывший игрок аргентинского «Сан-Лоренсо» провел четыре матча за «Палмейрас» на клубном чемпионате мира. Также на его счету 11 игр в нынешнем сезоне чемпионата Бразилии.