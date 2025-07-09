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«Зенит» заинтересовал защитник «Палмейраса», пишут СМИ

Журналист Нето: защитник «Палмейраса» Хиай попал в сферу интересов «Зенита».

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Аргентинский футболист бразильского «Палмейраса» Агустин Хиай попал в сферу интересов петербургского «Зенита», сообщает журналист Жулио Мигел Нето в соцсети Х.

По данным источника, между командами уже были контакты на предмет возможного трансфера 21-летнего правого защитника. По данным портала Transfermarkt, футболист оценивается в 8 миллионов евро.

Бывший игрок аргентинского «Сан-Лоренсо» провел четыре матча за «Палмейрас» на клубном чемпионате мира. Также на его счету 11 игр в нынешнем сезоне чемпионата Бразилии.