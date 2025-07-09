В «Акроне» рассказали, какие позиции команде нужно усилить на трансферном рынке

«В прошлом сезоне мы надеялись и даже понимали, что сохраним место в РПЛ. У нас было собрание, где мы обсуждали эти моменты, и, в принципе, мало что изменилось. На мой взгляд, нам нужно усилить практически каждую линию, а где‑то даже нужно приобретать по два футболиста», — заявил Тедеев в эфире «Матч ТВ».