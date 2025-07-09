Дмитрий Аленичев считает, что «Спартаку» не стоит отговаривать Барко и Угальде от ухода

Если это правда, что Барко и Угальде хотят уйти из «Спартака», я считаю, что не нужно их уговаривать остаться. Я не сторонник, чтобы уговаривать игрока. Если футболисты не хотят играть за клуб, а тем более мы сейчас говорим о московском «Спартаке», — вряд ли эти уговоры принесут пользу. Нужно просто объявить реальную цену этим футболистам клубов, в которые они хотят уйти. И просто попрощаться. Деньги, полученные за них, потратить на очень качественных футболистов! «— сказал Аленичев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Ильёй Никульниковым.