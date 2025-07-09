Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.64
П2
5.62
Футбол. Еврокубки
20:30
ФКСБ
:
Интер Э
Все коэффициенты
П1
1.05
X
21.00
П2
50.00
Футбол. Еврокубки
20:30
Лудогорец
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.36
П2
10.00
Футбол. Еврокубки
21:45
Шелбурн
:
Линфилд
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.45
П2
3.95
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
:
Реал
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.67
П2
3.02
Футбол. Зарубежный
завершен
Флуминенсе
0
:
Челси
2
П1
X
П2

Александр Рязанцев: сейчас ничего не понятно и у «Торпедо», и во всём российском футболе

Бывший полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о возможном снятии московского клуба с участия в РПЛ, а также оценил обстановку в российском футболе.

Источник: Чемпионат.com

Бывший полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о возможном снятии московского клуба с участия в РПЛ, а также оценил обстановку в российском футболе. Ранее появилась информация, что судья Богдан Головко, по версии следствия, сознательно совершил ошибку в пользу московского «Торпедо» во время матча 34-го тура Первой лиги с «КАМАЗом» из Набережных Челнов (1:1), который состоялся 24 мая 2025 года.

«Пока непонятно, чем закончится ситуация с “Торпедо”. Она может привести к чему угодно. Этим летом проблемы есть не только у “Торпедо”. Вспомните хотя бы переходные матчи во всех лигах. Сейчас ничего не понятно и у “Торпедо”, и во всём российском футболе. В этом смысле ситуация “Торпедо” — не единственная проблема в это межсезонье», — приводит слова Рязанцева Metaratings.

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит дело «Торпедо» 10 июля.