Александр Рязанцев: сейчас ничего не понятно и у «Торпедо», и во всём российском футболе

«Пока непонятно, чем закончится ситуация с “Торпедо”. Она может привести к чему угодно. Этим летом проблемы есть не только у “Торпедо”. Вспомните хотя бы переходные матчи во всех лигах. Сейчас ничего не понятно и у “Торпедо”, и во всём российском футболе. В этом смысле ситуация “Торпедо” — не единственная проблема в это межсезонье», — приводит слова Рязанцева Metaratings.