В «Акроне» обозначили, каких футболистов ищут для усиления команды

«Насчёт громких имён сказать сложно. Знаете, легче всего взять футболиста, условно, за пять рублей и заплатить семь, понимая, что мы великий клуб и можем пригласить любого. И тогда селекция не нужна. А для нас важно взять футболиста и сделать его ещё сильнее. Поэтому уровень футболистов, на которых мы рассчитываем — это перспективные и способные игроки», — заявил Тедеев в эфире «Матч ТВ».