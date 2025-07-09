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Аэропорт Геленджика откроют впервые с февраля 2022 года, это сократит дорогу «Краснодару»

Аэропорт Геленджика готовится к возобновлению работы.

Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщает Минтранс России. Отмечается, что в ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов, а билеты появятся в продаже после соответствующего объявления.

Таким образом, у футбольного клуба «Краснодар» и его соперников сократится расстояние от ближайшего аэропорта до 195 км. Ранее ближайшим к Краснодару функционирующим оставался аэропорт в Ставрополе (298 км).

Напомним, аэропорты Краснодара и Геленджика не принимали воздушные суда с февраля 2022 года. Это объяснялось соображениями безопасности. О дате возможного открытия аэропорта в Краснодаре пока не сообщалось. Всего на юге страны 11 аэропортов, чья работа была приостановлена.