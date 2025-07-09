Аэропорт Геленджика откроют впервые с февраля 2022 года, это сократит дорогу «Краснодару»

Напомним, аэропорты Краснодара и Геленджика не принимали воздушные суда с февраля 2022 года. Это объяснялось соображениями безопасности. О дате возможного открытия аэропорта в Краснодаре пока не сообщалось. Всего на юге страны 11 аэропортов, чья работа была приостановлена.