В России не будут менять лимит на легионеров в футболе

Журналист Иван Карпов пишет, что лимит на легионеров в РПЛ ужесточат, начиная с сезона 2026/27. По его словам, Минспорта настаивает на введение схемы десять легионеров в заявке/ пять легионеров на поле непосредственно с сезона 2026/27, в то время как РФС предлагает поэтапное изменение лимита: схема 10/7 — в сезоне 2026/27, 10/6 — в 2027/28 и 10/5 — в сезоне 2028/29. Источник «РБК Спорт», знакомый с ситуацией, заявил, что это один из сценариев, но он не является основным, и такой вариант был дискуссионным.