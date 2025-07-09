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Источник: «Спартак» отклонил второе предложение «Фламенго» по Барко

«Спартак» ответил отказом на второе предложение «Фламенго» по трансферу полузащитника Эсекьеля Барко, сообщает журналист Раиза Симплисиу.

Источник: ФК "Спартак"

Как утверждает источник, московский клуб не устроила предложенная сумма в размере 14 миллионов евро. Ранее сообщалось, что первое трансферное предложение «Фламенго» по 26-летнему игроку не превышало 10 миллионов евро.

По информации O Dia, сам футболист хочет вернуться в Южную Америку, чтобы иметь шансы сыграть за сборную Аргентины на чемпионате мира в 2026 году.

Барко выступает за «Спартак» с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 36 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 9 голевых передач.