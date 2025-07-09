«Зенит» прорубил окно в Европу. Команда Семака разбила «Сьон» Миранчука

Три с половиной года клубы из Западной Европы не прилетали в Россию по всем известным причинам. При этом нельзя сказать, что после отстранения от еврокубков мы остались совсем без международных матчей, ведь к нам регулярно приезжают братские сербские команды на товарищеские матчи. Но с запада континента к нам не прилетал никто с февраля 2022 года, когда с «Зенитом» в плей-офф Лиги Европы встречался «Бетис».