«Зенит» прорубил окно в Европу. Команда Семака разбила «Сьон» Миранчука

09 июл 19:00 Зенит — Сьон 5:2.
Западноевропейский гость
Три с половиной года клубы из Западной Европы не прилетали в Россию по всем известным причинам. При этом нельзя сказать, что после отстранения от еврокубков мы остались совсем без международных матчей, ведь к нам регулярно приезжают братские сербские команды на товарищеские матчи. Но с запада континента к нам не прилетал никто с февраля 2022 года, когда с «Зенитом» в плей-офф Лиги Европы встречался «Бетис».
Тем громче тот факт, что в Санкт-Петербург приехала команда из Швейцарии. «Зенит» понимает, как важно даже в условиях изоляции сохранять тонус международных матчей, поэтому почти в каждую паузу на игры сборных и летом встречается с иностранными клубами. В том числе с топами вроде «Фенербахче» и «Црвены Звезды». И при этом продолжает искать новых соперников, ведя переговоры со многими зарубежными клубами. Да, часть из них срывается, поэтому договориться о визите команды элитной швейцарской лиги — уже успех.
Пока без Жерсона
Стоит отметить, что руководство «Сьона» с самого начала выбрало четкую стратегию: его не интересуют политика и мнение общественности, зато есть желание сыграть с сильным клубом. Ну и для «Зенита» было отлично встретится с командой из Швейцарии за полторы недели до старта чемпионата.
Сейчас уже у команды Сергея Семака мало времени для экспериментов, поэтому и состав на «Сьон» выглядел боевым. Вернулся в строй Латышонок, на левом фланге обороны снова появился новичок Вега, а в центре поля — опять Дуглас Сантос. Была небольшая вероятность, что на этой игре клуб презентует Жерсона, но не все так просто. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что бразильца представят публике на следующем товарищеском матче с «Войводиной» 13 июля.
Шилов: вышел и забил
С Жерсоном, конечно, состав вице-чемпионов России станет еще сильнее, но и без него «Зенит» смял «Сьон» всего за 15 минут. Сперва гости обрезались на своей половине поля, и Глушенков открыл счет, а затем Луис Энрике ассистировал Кассьерре.
На старте встречи все давалось петербуржцам слишком легко — так, что они даже расслабились. В середине тайма Луис Энрике мог сделать счет крупным, а затем «Зенит» слегка приуныл и пропустил. Гол обнажил слабые стороны Веги: новобранец невской команды упустил за спину Шуарефа, а тот прошил Латышонка ударом в ближний угол.
В перерыве Семак полностью поменял состав полевых игроков и в том числе бросил в бой 17-летнего Шилова, которого можно назвать главным открытием межсезонья в «Зените». Он уже забивал в закрытом матче «Ленинградцу», а сейчас отличился и на «Газпром Арене». Гол получился породистым — можно сказать, авторским. В матчах ЮФЛ и Молодежной лиги Шилов десятками укладывал подобные мячи, а сейчас забил и европейской команде. Страшно перехваливать Вадима, но он правда выглядит футболистом с большим будущим.
Разгром
Вскоре «Зенит» забил еще: Лусиано навесил на Ерохина, а тот в своем стиле уложил мяч головой. Но «Сьон» не сдавался — и удар Миранчука привел к счету 4:2. Тут же на «вираже» затянули кричалку «Россия! Россия!» Но на самом деле гол был записан на другого футболиста — последним мяча коснулся Рилинд Нивокази.
Финиш встречи все равно оказался за «Зенитом». Волков впервые забил после травмы, причем гол для него спродюсировал Шилов — именно он отдал важнейший пас на Ерохина, который и ассистировал Сергею. Тут же герой дня мог сам отдать результативную передачу на Ерохина, но на пути Александра встал защитник.
5:2 — «Зенит» не только частично вернул еврокубковую атмосферу болельщикам, но и подарил им убедительную крупную победу. А многие еще и в этот вечер узнали о существовании в клубе большого таланта.