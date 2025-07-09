Семак: приедет ли Вендел? Для начала его надо увидеть, как и Жерсона

«Пока все не готовы показывать лучший футбол. Ошибался не только Вега, но и другие защитники. В том числе в моменте с пропущенным голом. Веге нужно сыграться с партнёрами, понять те требования, которые есть. Он слишком мало в команде, чтобы мы требовали от него понимания всех процессов.



Горшков и Сантос могут сыграть в центре поля, где у нас есть проблемы. Так что хорошо, что у нас появился Роман. И мы можем наших номинальных защитников сдвигать в центральную зону.



Приедет ли Вендел? Для начала его надо увидеть. Как и Жерсона. Вендел должен был прилететь третьего июля. Потом что-то сдвинулось. Так что давайте дождемся каких-либо новостей. Пока сложно сказать сможем ли мы на них рассчитывать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.