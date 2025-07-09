Семак: из-за Вендела «Зениту» нужно два игрока в центр поля такого же качества

«Мы не первое трансферное окно стараемся работать в направлении поиска игрока в центре поля. Сейчас из-за ситуации с Венделом нужно два игрока в центре поля. Чтобы была возможность ротации, в том числе схем. Мы хотели бы, чтобы к нам пришли игроки такого же качества. Под эту игру мы и подбирали футболистов — Энрике, Педро, Глушенкова. Имея хороший центр поля, можно развязать им руки. Сейчас стараемся найти баланс», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.