Тренер «Сьона» после 2:5 с «Зенитом»: «Нас просто “съели” один в один»

«Длинного комментария по итогам матча у меня не будет. “Зенит” был гораздо сильнее, чем мы. Мы бились, отдали все силы на поле. Но я говорю это не для того, чтобы оправдаться за результат, нас просто “съели” один в один. Мои игроки не были достаточно агрессивны для того, чтобы что-то серьезное противопоставить команде из Санкт-Петербурга.



Не знаю, есть ли в этом плане преимущество у “Зенита”. Мы выходим из крайне напряженной фазы предсезонной подготовки. Не хватало нам этого сока, топлива. Не хватало агрессивности. Может быть, у “Зенита” дней 15 преимущества перед нами и есть.



Основное преимущество — это высокий уровень футбола, который мы сегодня увидели и с которым мы сегодня столкнулись. Для всех футболистов в моей команде стало понятно, что нужно работать еще более усердно для того, чтобы подойти еще более сильными к чемпионату. В футболе необходимо, чтобы каждый бился друг за друга и не было брешей в команде. Сегодня эти бреши были», — приводятся слова Толо на сайте «Зенита».