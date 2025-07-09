Игрок «Сьона»: «“Зенит” — это точно уровень Лиги конференций»

«Матч с “Зенитом” — очень хороший опыт для нас. Матч с такой командой показывает наше место на шкале уровня.



Топовая для нас игра. Отличный стадион, прекрасная атмосфера. Вся инфраструктура понравилась. футбол здесь любят, играть умеют.



Не слышал про критическую реакцию в Швейцарии о нашем матче в России. Какое решение принимаем клуб, так мы и действуем. Наше дело не политика, а футбол.



Если говорить о еврокубках, “Зенит” — это точно уровень Лиги конференций. Отличный уровень. “Зенит” хорошо бы там себя показал.



Миранчук — капитан “Сьона”? Отнеслись без проблем. В нашей команде эго не раздуто, наша общая цель — побеждать», — передает слова Лукембилы корреспондент Sport24 Александр Муйжнек.