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Игрок «Сьона»: «“Зенит” — это точно уровень Лиги конференций»

Футболист «Сьона» Жосиас Лукембила прокомментировал поражение от «Зенита» (2:5) в матче Winline Суперсерии.

Источник: ФК "Зенит"

«Матч с “Зенитом” — очень хороший опыт для нас. Матч с такой командой показывает наше место на шкале уровня.

Топовая для нас игра. Отличный стадион, прекрасная атмосфера. Вся инфраструктура понравилась. футбол здесь любят, играть умеют.

Не слышал про критическую реакцию в Швейцарии о нашем матче в России. Какое решение принимаем клуб, так мы и действуем. Наше дело не политика, а футбол.

Если говорить о еврокубках, “Зенит” — это точно уровень Лиги конференций. Отличный уровень. “Зенит” хорошо бы там себя показал.

Миранчук — капитан “Сьона”? Отнеслись без проблем. В нашей команде эго не раздуто, наша общая цель — побеждать», — передает слова Лукембилы корреспондент Sport24 Александр Муйжнек.