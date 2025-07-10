Ответы на главные вопросы о скандале с «Торпедо». Судьба клуба в РПЛ решится уже сегодня

«РФС последовательно выступает за соблюдение правил честной игры. В последние годы юрисдикционными органами РФС были дисквалифицированы десятки футболистов и функционеров за различные этические нарушения. Нельзя забывать и дело “Чайки”, первое в России уголовное дело о договорном матче, в расследовании которого РФС принимал активное участие. Наша конечная цель — нулевая терпимость к любым нарушениям этических норм всеми субъектами футбола. Российский футбольный союз оказывает полную поддержку правоохранительным органам в данном расследовании и уверен, что все виновные будут установлены и привлечены к ответственности. Также добавлю, что я уже дал поручение департаменту защиты игры для проведения проверки и дальнейшей передачи дела в КДК», — сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.