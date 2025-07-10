Добровинский советует совладельцу «Торпедо» обратиться в CAS

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Защита совладельца московского футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева будет рекомендовать ему обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (Court of Arbitration for Sport, CAS) с жалобой на исключение клуба из Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский.
«На днях я буду встречаться с Леонидом Соболевым и, конечно, сообщу эту печальную новость. Ему придётся принимать решение, что делать с клубом и стадионом. Я безусловно буду ему рекомендовать обратиться в CAS с обжалованием данного решения РФС. В любом случае, это только его решение, его деньги и его трагедия. Остается один вопрос: что будет в том случае, если вина Соболева не будет доказана?» — сказал собеседник агентства.
В четверг КДК РФС за попытку организации трех договорных матчей в Первой лиге исключил «Торпедо» из числа участников предстоящего чемпионата РПЛ и оштрафовал клуб на 5 миллионов рублей.
Ранее суд в Москве отправил в СИЗО Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова по делу об оказании противоправного влияния на результат матчей с участием команды.
Как ранее стало известно из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, футбольный арбитр Максим Перезва был допрошен следствием, он пояснил, что ему трижды предлагали за деньги повлиять на исходы трех разных матчей с участием «Торпедо», инициатором разговора, по его словам, был директор команды Валерий Скородумов.
В первом случае судье предложили полтора миллиона рублей в случае победы «Торпедо» и по 250 тысяч рублей в случае назначения в ворота соперника «автозаводцев» пенальти или удаления их игрока, во втором случае в два раза больше, в третьем были обозначены суммы, аналогичные первому предложению, пояснил следствию арбитр, говорилось в материалах.