Добровинский советует совладельцу «Торпедо» обратиться в CAS

«На днях я буду встречаться с Леонидом Соболевым и, конечно, сообщу эту печальную новость. Ему придётся принимать решение, что делать с клубом и стадионом. Я безусловно буду ему рекомендовать обратиться в CAS с обжалованием данного решения РФС. В любом случае, это только его решение, его деньги и его трагедия. Остается один вопрос: что будет в том случае, если вина Соболева не будет доказана?» — сказал собеседник агентства.