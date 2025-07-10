Страсти по Угальде и Барко, два мистера Х, Самошников и Флап. «Спартак» подпишет еще от трех до пяти новичков

В это межсезонье «Спартак» на трансферном рынке проводит активную работу, которая пока не принесла конкретного результата (если не считать подписания Заболотного), но уже обросла массой подробностей.
Давайте разбираться.
Самошников
Для начала повторим, что в это межсезонье «Спартак» хочет усилить сразу несколько позиций: правый защитник, центральный защитник и центральный полузащитник. Плюс многое зависит от окончания переговоров по Угальде и Барко, которые, по слухам, из команды могут уйти.
Самые первые кандидаты на усиление появились на позицию правого защитника: испанец Серхио Каррейра из «Сельты», нигериец Брайт Осайи-Самуэль из «Фенербахче» и уругваец Гастон Мартирена из аргентинского «Расинга». Но Каррейра в итоге подписал новый контракт с «Сельтой», а Осайи-Самуэль перешел в «Бирмингем Сити». По Гастону Мартирене ситуация самая интересная: уругваец заявлял через прессу о желании перейти в «Спартак», но для красно-белых вариант с его подписанием пока, кажется, не в приоритете.
В итоге прямо сейчас основной кандидат на позицию правого защитника — Илья Самошников из «Локомотива». По информации «Чемпионата», железнодорожники могут организовать обмен Ильи на Данила Пруцева, который не доволен своей ролью в «Спартаке». С учетом возвращения Данила Зорина, наличия Романа Зобнина и Кристофера Мартинса уход Пруцева в обмен на Самошникова — исход вполне вероятный.
Но в «Спартаке» должны понимать, что Илья не классический крайний защитник, а скорее латераль, который лучше атакует, чем обороняется. На мой взгляд, такой футболист в клубе уже есть — Даниил Хлусевич. И он уже обозначил, что останется в «Спартаке». Так что не очень понятно, как переход 27-летнего Самошникова усилит возможности красно-белых. Но одно можно сказать точно: по моей информации, железнодорожник действительно самый вероятный вариант на позицию правого защитника прямо сейчас.
Два мистера Х
С центральным защитником все не так разнообразно. Первым вариантом был Максим Осипенко из «Ростова», но он оказался в «Динамо» у Валерия Карпина. «Спартак» делал запрос в «Ростов», но стало быстро ясно, что вопрос с переходом Осипенко решен. Поэтому прямо сейчас на эту позицию рассматривается Сантьяго Моуриньо из «Алавеса». Насколько я знаю, он — вторая опция, первый вариант — тоже из европейского чемпионата и, по оценке сайта Transfermarkt, гораздо дороже (ценник 23-летнего Моуриньо — 3 миллиона евро). Если удастся забрать защитника, находящегося в приоритете, то вопрос с центром обороны «Спартака» будет решен. Имя пока не раскрывается, но кандидат очень качественный.
По центральному полузащитнику варианты тоже есть. Игроком «Спартака» мог стать марокканец Унаи из марсельского «Олимпика». Причем красно-белые согласовали условия с «Марселем», но сам Унаи не захотел переезжать в Россию и попал под санкции клуба. По информации французской прессы, марокканца даже спустили тренироваться в дубль за отказ от перехода в «Спартак». Но это на решение Унаи вряд ли повлияет — в России мы его не увидим.
Зато московский клуб согласовал условия личного контракта уже с другим кандидатом на позицию центрального полузащитника — Мишелом Флапом из «Твенте». Голландский клуб готов отпустить 28-летнего футболиста за 3,5 миллиона евро. При этом параллельно, по моим данным, ведется работа по более качественному варианту. Есть вероятность, что красно-белые могут подписать очень классную «восьмерку» даже по европейским меркам. И о результатах этой работы мы узнаем очень скоро.
Угальде, Барко и Лопес
Уход Угальде в «Фейеноорд», как говорят мои источники, исход очень вероятный. Первое предложение из Нидерландов на 15 миллионов евро «Спартак» отклонил. Красно-белые готовы отпустить Манфреда за сумму не менее 20 миллионов. Единственный вопрос — перевод денег. Когда Угальде переезжал в «Спартак», руководство «Твенте» очень переживало на тему получения денег из России. Как теперь роттердамцы их сюда отправят — загадка. Но, возможно, когда очень хочется — можно.
На замену Манфреду спартаковцы, разумеется, тоже присматривают вариант. Прямо сейчас главный кандидат — 24-летний аргентинец Хосе Лопес из «Палмейраса», но переговоры по его переходу в «Спартак» активизируются только после оформления сделки по Угальде. И, кстати, в этом смысле очень здорово, что у красно-белых все-таки есть Ливай Гарсия, который в любом случае готов закрыть позицию центрального форварда.
Возможный уход Барко обусловлен сложной семейной ситуацией. Эсекьель прекрасно себя чувствует в Москве, но разрыв с супругой и дочерью дал шанс клубам из Южной Америки, которые пытаются соблазнить аргентинца возвращением на континент. При этом пока вменяемого предложения красно-белые не получили. Единственный оффер из «Фламенго» на 10 миллионов евро спартаковцев не устроил. Разговаривать они готовы от суммы в 20 миллионов.
Кстати, помимо заявленных позиций, есть еще и вероятность покупки левого защитника с паспортом — ходили разговоры о Бактиере Зайнутдинове и Даниле Круговом, но это необязательная история.
В целом от «Спартака» еще нужно ожидать трансферов в этом межсезонье. Причем, думаю, от трех до пяти.
Максим Никитин