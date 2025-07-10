Страсти по Угальде и Барко, два мистера Х, Самошников и Флап. «Спартак» подпишет еще от трех до пяти новичков

С центральным защитником все не так разнообразно. Первым вариантом был Максим Осипенко из «Ростова», но он оказался в «Динамо» у Валерия Карпина. «Спартак» делал запрос в «Ростов», но стало быстро ясно, что вопрос с переходом Осипенко решен. Поэтому прямо сейчас на эту позицию рассматривается Сантьяго Моуриньо из «Алавеса». Насколько я знаю, он — вторая опция, первый вариант — тоже из европейского чемпионата и, по оценке сайта Transfermarkt, гораздо дороже (ценник 23-летнего Моуриньо — 3 миллиона евро). Если удастся забрать защитника, находящегося в приоритете, то вопрос с центром обороны «Спартака» будет решен. Имя пока не раскрывается, но кандидат очень качественный.