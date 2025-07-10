«Футбол пострадал из-за негодяев»: Семин об исключении «Торпедо» из РПЛ

Также в МВД сообщили, что российский арбитр Богдан Головко через посредника получил 1,5 миллиона рублей от руководителей «Торпедо» за обеспечение необходимого результата в матче Первой лиги с «Камазом». В поединке, который закончился со счетом 1:1 и помог «Торпедо» напрямую выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ), Головко ошибочно не назначил пенальти в ворота московского клуба. Головко отправлен под домашний арест. Посреднику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.