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Россия скоро вернется в европейский футбол? «Зенит» и «Сьон» намекнули. Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе нашей сборной в 2005—2015 годах — о перспективах возобновления выступлений клубов РПЛ и национальной команды на международных турнирах.

Источник: ФК «Зенит»

«Всему свое время, и время каждой вещи под небом:

…время разбрасывать камни, и время собирать камни;

время обнимать, и время уклоняться от объятий». (Книга Екклезиаста).

Александр Дюков, всегда сдержанный в комментариях, несколько дней назад заявил, что решение о возвращение наших команд на международные турниры может быть принято уже в конце года.

Сказанное президентом РФС повторяет его же мартовские слова, что федерация рассчитывает на положительное решение данного вопроса в течение года.

Ускорился ли обратный отсчет, или новый год выбран как самая удобная отметка, неизвестно. Да и четкой конкретики пока нет — речь, скорее, о векторе. Но в любом случае сдвиги налицо.

Проецировать события в геополитике на наш футбол было бы странно. Для спортивного мира интереснее иные детали. Которые в пространных толкованиях не нуждаются.

«Спартак» торгует у «Твенте» (а Нидерланды, как мы помним, одна из самых недружественных по отношению к нам стран Старого Света) полузащитника Флапа. Да, кейс нападающего Угальде перед глазами, но все-таки сейчас речь о голландском игроке, а не о латиноамериканце. И Флап вроде бы не против — как и его нынешний клуб. А раз не против — значит, понятен механизм перевода денег. В ту самую Европу, которая внешне пока вроде бы не меняет позицию.

«Краснодар», как уверяют главные европейские инсайдеры, договорился с «Осером» о переходе лучшего ассистента чемпионата Франции Перрена. Опять же, не южноамериканца, своего, доморощенного. Звезды как минимум местного масштаба.

ЦСКА в дефиците времени убеждает тренера Челестини перебраться в Москву из Базеля.

А «Зенит» и вовсе совершает то, что еще недавно выглядело невозможным, — привозит в Санкт-Петербург швейцарский «Сьон». Который до перехода туда Антона Миранчука воспринимался у нас негативно — после давней истории с замером ворот в Черкизове перед матчем Кубка УЕФА со «Спартаком» и демонстративной проверкой бутс у Горлуковича.

Когда-то петербуржцы, вопреки спортивной изоляции, принимали турок и сербов. Сейчас этим никого не увидишь — и товарищеские матчи, и Братский кубок воспринимаются уже как норма. Но вот швейцарцы…

Да, не все было так просто, но «Зенит» все-таки решил вопрос. Появились риски, что матч не состоится: могли закрыть небо в Пулково, и тогда все договоренности сорвались бы. Могли швейцарские СМИ поднять волну негатива. Но нет. Игра прошла, а зимой «Сьон» зовет сине-бело-голубых на ответную.

Даже сложно представить это. Наш клуб, причем главный представитель страны в еврокубках в последние годы, прилетает в Швейцарию на товарищеский матч. И даже обсуждается возможность для наших команд принимать соперников там, в альпийской стране, после возвращения на международную арену — если первоначально речь пойдет о нейтральных полях.

Хотя как оно будет, мы не знаем. Нейтральные поля хорошо, но захочется большего — тем более аэропорт в Геленджике открывается на днях. Огромное подспорье для «Краснодара», как и для всех тех, кто будет летать к нему на гостевые встречи.

Что это? Знаки, приближающие возвращение? Хочется верить. Вопреки скепсису.

Больше того, «Зенит» снова готов удивлять. Приглашая к себе еще один европейский клуб из элитного чемпионата. К супертрансферам мы привыкли, но переход Жерсона, если он действительно состоится, воображение поражает. Но сейчас речь не о новичках-звездах, а о соперниках.

Насколько известно, реален приезд «Овьедо». Испанцы могли прилететь уже сейчас, в июле, но пока не попали в график. Готовы прибыть чуть позже, чтобы не играть со второй командой сине-бело-голубых.

Лед тронулся, как сказал бы Остап Бендер.

И если «Сьон», несмотря ни на что, приехал… Кстати, стоит попробовать то же самое и другим нашим клубам — окно в Западную Европу прорублено, выясняется, что ничего невозможного нет.

Будем верить в светлое будущее. Недалекое, разумеется.

Илья Казаков