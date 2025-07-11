Россия скоро вернется в европейский футбол? «Зенит» и «Сьон» намекнули. Колонка Казакова

«Спартак» торгует у «Твенте» (а Нидерланды, как мы помним, одна из самых недружественных по отношению к нам стран Старого Света) полузащитника Флапа. Да, кейс нападающего Угальде перед глазами, но все-таки сейчас речь о голландском игроке, а не о латиноамериканце. И Флап вроде бы не против — как и его нынешний клуб. А раз не против — значит, понятен механизм перевода денег. В ту самую Европу, которая внешне пока вроде бы не меняет позицию.