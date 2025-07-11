«Туда им и дорога». Радимов отреагировал на решение РФС исключить «Торпедо» из РПЛ

«Ребят, которые играли в “Торпедо”, жалко. Абсолютно. Отвечать придётся всей командой, что сейчас и происходит. Другое дело, что РФС сейчас надо принимать жёсткое решение и принимать его до старта чемпионата, а ведь осталась неделя. В 15 команд мы точно не можем стартовать. Об этом даже говорить не хочется. Теперь придётся другое решение принимать, поставить 16-ю команду.



Что касается наказания “Торпедо”: если всё то, что возникает в прессе: и подкуп, и прочее, то туда им и дорога. Это прецедент, и такого в нашем футболе не должно быть. Другое дело, что доказательная база должна быть существенной. Если это так, то действительно РФС принимает правильное решение. Но сейчас опять проблема, кто будет 16-й командой: “Оренбург”, “Факел” или “Урал”, — сказал Радимов в эфире “Матч ТВ”.