Стало известно, сколько «Зенит» потребовал у «Фламенго» за трансфер Вендела

По информации источника, «Зенит» настаивает на сумме близкой к € 30 млн. Отмечается, что руководство «Фламенго» дважды пыталось договориться о подписании Вендела в последние месяцы, но сбросить цену и прийти к единому знаменателю не удалось. Также утверждается, что 27-летний бразильский хавбек достиг соглашения по личным условиям с красно-чёрными, но на данный момент трансфер теперь заморожен, а игрок должен остаться в России.