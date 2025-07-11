Как клубы исключали из РПЛ раньше. Такой ситуации, как с «Торпедо», не было никогда!

«Узнав о том, что бюджет не принят, я тут же позвонил Фурсенко и попросил о встрече. Мне отказали. Тогда я собрался, сел в машину, приехал в РФС и ждал до самого вечера на диванчике. В общем, не обратить внимание было уже нельзя. Президент РФС отнёсся ко всему спокойно и посоветовал ничего не предпринимать. Я возмутился: “Клуб есть, нужно искать любые возможности — продавать игроков, брать молодёжь, искать финансы”. Тогда Фурсенко пристально посмотрел и очень отчётливо выдал: “Если денег нет, то и мучиться не надо”. “Москва” исчезла, и не думаю, что кто-то в российском футболе из-за этого очень сильно расстроился».