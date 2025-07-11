Защитник ЦСКА Мойзес рассказал, что общего у Марко Николича и Фабио Челестини

— Что касается Николича, то да. Все могли подойти к нему поговорить, но с первого дня Фабио тоже сказал, что его двери открыты для всех. Мы ещё знакомимся с ним и его требованиями, но первые впечатления отличные. Мы, как люди, которые уже давно в клубе, должны помочь освоиться. И ему, и всему тренерскому штабу. При этом он тоже предоставляет нам свободу. Он сам был футболистом и как никто знает реакцию игроков. Не сомневаюсь, что его период в ЦСКА будет долгим и успешным.