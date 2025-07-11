«Торино» объявил «Спартаку» ценник Коко

Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 10 млн. Коко преимущественно выступает на позиции центрального защитника, но также может сыграть справа в обороне или в опорной зоне. Ранее он выступал за «Лас-Пальмас», «Эспаньол» и ряд молодёжных испанских команд.