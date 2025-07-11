«Он отказался туда идти». Мусаев — о сорвавшемся трансфере Кордобы в «Спартак»

«Предложение из “Спартака” было, но он сам туда не перешёл. Не потому, что мы его отговорили, а потому, что сам Кордоба отказался туда идти. Уверен, он видел все труды и всю нашу заинтересованность, чтобы его оставить. Думаю, это и перевесило», — приводит слова Мусаева «Спорт-экспресс».