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Жена Семака призналась, что муж называет ее «белой госпожой»

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, призналась, что муж ее называет «белой госпожой».

Источник: Соцсети

«Наш работник на даче именовал Wi-Fi в мою честь — White mistress — “белая госпожа”. Муж с тех пор тоже так меня называет.

Я его всю жизнь называю Сеня. Так звал его ныне покойный товарищ Саша Беркетов, когда мы только познакомились», — написала Анна Семак в своих социальных сетях.

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством синре-бело-голубые шесть раз подряд выигрывали Российскую Премьер-Лигу и только в минувшем сезоне уступили титул «Краснодару». Ранее Семак работал в «Уфе».