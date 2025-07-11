Жена Семака призналась, что муж называет ее «белой госпожой»

«Наш работник на даче именовал Wi-Fi в мою честь — White mistress — “белая госпожа”. Муж с тех пор тоже так меня называет.



Я его всю жизнь называю Сеня. Так звал его ныне покойный товарищ Саша Беркетов, когда мы только познакомились», — написала Анна Семак в своих социальных сетях.