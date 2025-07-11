«Спартак» дожал клуб Первой лиги. Всё решил идеальный удар Медины в самый угол. Видео

В перерыве Станкович сделал всего две перестановки. Илья Помазун занял место в воротах, а Хесус Медина заменил Массалыгу. Во второй половине игра стала менее событийной, несмотря на то что солнечные лучи уже не мешали футболистам. У Помазуна почти не было работы. Один раз мяч влетел в его ворота, однако судьи зафиксировали офсайд.