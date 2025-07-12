Александр Ерохин: «Надеюсь, матчем со “Сьоном” сделали шаг к возвращению в еврокубки»

Петербургский «Зенит» продолжает подготовку к новому розыгрышу чемпионата России по футболу, который стартует в конце следующей недели. В среду, 9 июля, сине-бело-голубые провели дома контрольный матч со швейцарским «Сьоном», одержав в нем победу со счетом 5:2. Но главным стал сам факт проведения такой игры: еще ни разу с февраля 2022 года европейская команда из недружественной страны не встречалась с клубом из России и тем более не приезжала играть на нашей территории.
В интервью «Известиям» полузащитник «Зенита» Александр Ерохин выразил надежду, что такая встреча приблизит возвращение наших команд в официальные международные соревнования, а также оценил игру аргентинского новичка клуба Романа Веги.
— Этот «Сьон» на каком месте шел бы в РПЛ, заявись в наш чемпионат?
— Думаю, что точно боролся бы за место в топ-5, топ-6 РПЛ. Был бы среди наших ведущих команд, среди лидеров, и навязывал бы им борьбу.
— Можно назвать «Сьон» сильнейшим из ваших соперников по товарищеским матчам за время отстранения от еврокубков?
— Плюс-минус близко к уровню лучших наших спаррингов за это время. У нас и с «Црвеной Звездой» были хорошие матчи, и с «Фенербахче». Там были хорошие команды и игроки. «Сьон» — примерно их уровня. Видно, что эта команда старается играть в быстрый атакующий футбол. Мне было интересно сыграть против такого соперника.
— Этот матч получи