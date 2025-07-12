Александр Ерохин: «Надеюсь, матчем со “Сьоном” сделали шаг к возвращению в еврокубки»

Петербургский «Зенит» продолжает подготовку к новому розыгрышу чемпионата России по футболу, который стартует в конце следующей недели. В среду, 9 июля, сине-бело-голубые провели дома контрольный матч со швейцарским «Сьоном», одержав в нем победу со счетом 5:2. Но главным стал сам факт проведения такой игры: еще ни разу с февраля 2022 года европейская команда из недружественной страны не встречалась с клубом из России и тем более не приезжала играть на нашей территории.