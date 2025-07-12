Дзюбу из-за просроченного штрафа ГИБДД ищут судебные приставы, пишут СМИ

По данным источника, в апреле Дзюба неправильно припарковался на своем Mercedes-Benz и несколько месяцев игнорировал выписанный ему штраф на 4,5 тысячи рублей. Всего у Дзюбы в настоящее время 12 неоплаченных нарушений почти на 20 тысяч рублей, а с 2019 года футболист нарушал правила 396 раз.