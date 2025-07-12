Дмитрий Хомуха: в российском футболе необходимо наводить порядок

«Что касается “Торпедо”, в РФС есть определённые записи, подтверждающие факт воздействия на арбитра. Пока идёт следствие, официально предоставлять эту информацию нельзя. В российском футболе необходимо наводить порядок. То, что происходит в последний год, вызывает очень много критики», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.