Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
18:00
Краснодар
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.13
П2
3.10
Футбол. Зарубежный
13.07
Челси
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.43
X
4.34
П2
1.65
Футбол. Еврокубки
завершен
Борац Б-Л
1
:
Санта-Колома
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Ларн
0
:
Ауда
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Тре Фиори
1
:
Пюник
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Валюр
3
:
Флора
0
П1
X
П2

BNews: Игрок «Зенита» Нино стал трансферной целью «Баии»

Бразильский клуб «Баия» проявляет интерес к 28-летнему центральному защитнику «Зенита» Нино.

Источник: Чемпионат.com

Бразильский клуб «Баия» проявляет интерес к 28-летнему центральному защитнику «Зенита» Нино. Об этом сообщает BNews.

По информации источника, на текущий момент отсутствуют переговоры о переходе игрока, однако в кулуарах клуба ведутся соответствующие обсуждения.

Нино перешёл в стан сине-бело-голубых из «Флуминенсе» зимой 2024 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.