Степашин назвал Галицкого достойным человеком

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий — достойный человек, который «сделал себя сам», рассказал в интервью РИА Новости бывший премьер-министр РФ, член совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин, отметив, что искренне порадовался за него, когда «Краснодар» стал чемпионом России по футболу.
«В этом году единственное, за что порадовался — за Сергея Галицкого… Я ему сразу позвонил», — сказал Степашин.
Он рассказал, что много лет знаком с бизнесменом и впервые видел его таким улыбающимся после победы «Краснодара». Степашин отметил, что в Краснодарском крае очень любят Галицкого и считают его «национальным героем».
«Я знаю, что практически все, кроме, может быть, “Зенита”, переживали за Сергея Галицкого. Может быть, и зенитовцы некоторые тоже за него переживали. Потому что достойный человек. Потом, он же сам себя сделал. Он сам себя сделал и свои личные деньги вкладывает», — добавил Степашин.
В прошедшем сезоне ФК «Зенит» под руководством главного тренера Сергея Семака занял второе место в чемпионате России, а также не сумел выйти в суперфинал Кубка России, уступив ЦСКА в финале пути РПЛ. Петербуржцы в год столетия клуба впервые с сезона-2017/18 не завоевали ни чемпионство, ни Кубок страны. Чемпионом стал «Краснодар», выигравший свой первый трофей с момента основания команды.