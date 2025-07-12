Степашин назвал Галицкого достойным человеком

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ФК «Зенит»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба

Среди своих — сине-бело-голубые, официально — ФК «Зенит». Один из самых титулованных и обсуждаемых отечественных клубов, в состав которого входят спортсмены из сборных разных стран мира и победители Олимпийских игр, а тренер по праву признан лучшим в России в 2024 году. О лучших футболистах клуба за все время его существования, миллиардных доходах ФК «Зенит» и с кем сыграет команда в 2025 году — в статье.