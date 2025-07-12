Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
18:00
Краснодар
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.12
П2
3.20
Футбол. Зарубежный
13.07
Челси
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.43
X
4.34
П2
1.65
Футбол. Еврокубки
завершен
Борац Б-Л
1
:
Санта-Колома
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Ларн
0
:
Ауда
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Тре Фиори
1
:
Пюник
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Валюр
3
:
Флора
0
П1
X
П2

Степашин назвал Галицкого достойным человеком

Степашин рассказал, что радовался за Галицкого, когда «Краснодар» стал чемпионом.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий — достойный человек, который «сделал себя сам», рассказал в интервью РИА Новости бывший премьер-министр РФ, член совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин, отметив, что искренне порадовался за него, когда «Краснодар» стал чемпионом России по футболу.

«В этом году единственное, за что порадовался — за Сергея Галицкого… Я ему сразу позвонил», — сказал Степашин.

Он рассказал, что много лет знаком с бизнесменом и впервые видел его таким улыбающимся после победы «Краснодара». Степашин отметил, что в Краснодарском крае очень любят Галицкого и считают его «национальным героем».

«Я знаю, что практически все, кроме, может быть, “Зенита”, переживали за Сергея Галицкого. Может быть, и зенитовцы некоторые тоже за него переживали. Потому что достойный человек. Потом, он же сам себя сделал. Он сам себя сделал и свои личные деньги вкладывает», — добавил Степашин.

В прошедшем сезоне ФК «Зенит» под руководством главного тренера Сергея Семака занял второе место в чемпионате России, а также не сумел выйти в суперфинал Кубка России, уступив ЦСКА в финале пути РПЛ. Петербуржцы в год столетия клуба впервые с сезона-2017/18 не завоевали ни чемпионство, ни Кубок страны. Чемпионом стал «Краснодар», выигравший свой первый трофей с момента основания команды.

Узнать больше по теме
ФК «Зенит»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Среди своих — сине-бело-голубые, официально — ФК «Зенит». Один из самых титулованных и обсуждаемых отечественных клубов, в состав которого входят спортсмены из сборных разных стран мира и победители Олимпийских игр, а тренер по праву признан лучшим в России в 2024 году. О лучших футболистах клуба за все время его существования, миллиардных доходах ФК «Зенит» и с кем сыграет команда в 2025 году — в статье.
Читать дальше