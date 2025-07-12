«Акрон» вручил именную футболку второй ракетке России Диане Шнайдер

Пресс-служба РПЛ опубликовала соответствующие фотографии в своем телеграм-канале.
«Просто прекрасная теннисистка Диана Шнайдер с футболкой любимого клуба. Очень мощный трансфер от “Акрона”, — подписала публикацию пресс-служба РПЛ.
Диане Шнайдер 21 год. Она родилась в городе Жигулевске Самарской области и на данный момент является 15-й ракеткой мира в одиночном разряде. На Олимпиаде в Париже 2024 года Шнайдер вместе с Миррой Андреевой выиграли серебряные медали в парном турнире.
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