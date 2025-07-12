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В РФС объяснили хронологию принятия решений по регламенту РПЛ сезона-2025/2026

В Российском футбольном союзе высказались о хронологии принятия решений по регламенту РПЛ сезона-2025/2026.

Источник: РФС

«В связи с участившимися в ряде СМИ публикациями, искажающими порядок и хронологию принятия решений по регламенту РПЛ на сезон-2025/2026, РФС считает важным ещё раз разъяснить ситуацию.

Проект регламента РПЛ на сезон-2025/2026 был направлен в адрес РФС по итогам общего собрания клубов РПЛ, которое состоялось 19 июня. Регламент соревнований был согласован и принят всеми 16 клубами РПЛ, при этом никаких изменений в финальную версию регламента в части порядка ротации между лигами со стороны РФС не вносилось.

Данная версия регламента РПЛ на сезон-2025/2026 была принята решением бюро исполкома РФС на заседании от 9 июля и затем опубликована с учетом изменений в составе участников РПЛ, принятом на заседании бюро исполкома РФС от 11 июля», — передаёт слова представителя РФС корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.