В РФС объяснили хронологию принятия решений по регламенту РПЛ сезона-2025/2026

«В связи с участившимися в ряде СМИ публикациями, искажающими порядок и хронологию принятия решений по регламенту РПЛ на сезон-2025/2026, РФС считает важным ещё раз разъяснить ситуацию.



Проект регламента РПЛ на сезон-2025/2026 был направлен в адрес РФС по итогам общего собрания клубов РПЛ, которое состоялось 19 июня. Регламент соревнований был согласован и принят всеми 16 клубами РПЛ, при этом никаких изменений в финальную версию регламента в части порядка ротации между лигами со стороны РФС не вносилось.



Данная версия регламента РПЛ на сезон-2025/2026 была принята решением бюро исполкома РФС на заседании от 9 июля и затем опубликована с учетом изменений в составе участников РПЛ, принятом на заседании бюро исполкома РФС от 11 июля», — передаёт слова представителя РФС корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.