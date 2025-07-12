Популярный миф о Галицком разрушил тренер «Краснодара»: «Он никогда этого не делал!»

«Ему важно все, что происходит в клубе. Он может позвонить и спросить, как проходят сборы, как тренируется тот или иной футболист, на какой позиции я вижу его. Это отлично, когда президент так погружен, знает все проблемы. Намного лучше, чем если бы он не звонил.



Но каждодневных разговоров — нет. Может, говорим раз в 4−5 дней. Если Галицкий верит во что-то, а вы в другое, он будет сильно давить, приводить аргументы. Как прессинг Клоппа в лучшие годы! Он любит споры, а я не люблю. Но Галицкий находит себе оппонентов, любит их разбомбить».