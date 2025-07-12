Популярный миф о Галицком разрушил тренер «Краснодара»: «Он никогда этого не делал!»

Галицкий в «Краснодаре» всегда был ключевой фигурой: он создал частный клуб и привел его к чемпионству, вникнув в каждую деталь процесса.
Из-за этого вокруг Галицкого плодились мифы — его описывали авторитарным владельцем, который ночью может позвонить тренеру, чтобы узнать о делах команды. И даже заставить его выпустить на матч определенный состав.
Почему Галицкого обвиняют в давлении на тренеров?
Галицкий не раз опровергал миф о том, что приказывал тренерам, кого выпускать на поле. В 2022-м в очередной раз повторил, что никогда не вмешивался в работу тренерского штаба:
"Наверное, я больше, чем среднестатистический президент клуба, интересуюсь деятельностью клуба, но не более того. Придумали вы себе эту сказку, ну и живите себе с ней. Я еще раз говорю, я считаю, что если президент прилетает на тренировки своего клуба, то это хорошо.
Если президент что-то спрашивает у тренера, это хорошо. Для болельщиков клуба это хорошо, потому что они знают, что президент живет своим клубом. Я все время говорил и говорю, что я состав команды на игру узнаю вместе со всеми, когда получаю протокол. Я думаю, что этот миф уже никогда не сломаем. Ну, пусть он живет".
Недавно Мусаев пришел в подкаст Cappuccino & Catenaccio Show, где прокомментировал этот и другие мифы о Галицком. Мусаев пожаловался, что в Краснодаре фанаты в поражениях винят тренера, а за победы хвалят футболистов или Галицкого. Ситуация редкая — обычно в футбольных клубах все наоборот:
«Есть интересная история. У нас победная серия 11 матчей — все говорят: “Хорошие футболисты”. Проиграли один матч — “Мусаев плохой тренер”. Выиграли сколько-то матчей — “при всем уважении, мы знаем, что это Галицкий”. Проиграли — “Мусаев плохой тренер”.
Влияет ли Галицкий на определение состава? Позиция Мусаева
Мусаев опровергнул миф, что Галицкий говорил ему, какой состав выпускать на матч. Тренер считает это невозможным:
«Вы представляете, что игроки узнали: их тренер не определяет сам состав. Это будет катастрофа. Ты не захочешь тренироваться, у тебя никакого не будет уважения к тренеру, если ты понимаешь, что от него ничего не зависит, он делает то, что ему говорят. Ни один футболист за все время моей работы не видел, чтобы я не сам выбрал состав на матч».
Другой миф: Галицкий обожает говорить с тренерами о футболе и может позвонить ради этого после полуночи. Мусаев заверил, что владелец «Краснодара» интересуется командой, но не пересекает его личные границы:
«Ему важно все, что происходит в клубе. Он может позвонить и спросить, как проходят сборы, как тренируется тот или иной футболист, на какой позиции я вижу его. Это отлично, когда президент так погружен, знает все проблемы. Намного лучше, чем если бы он не звонил.
Но каждодневных разговоров — нет. Может, говорим раз в 4−5 дней. Если Галицкий верит во что-то, а вы в другое, он будет сильно давить, приводить аргументы. Как прессинг Клоппа в лучшие годы! Он любит споры, а я не люблю. Но Галицкий находит себе оппонентов, любит их разбомбить».