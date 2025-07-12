«Динамо» обыграло «Локомотив» в товарищеском матче со счётом 5:1

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков открыл счёт на 71-й минуте. На 107-й минуте игрок «Динамо» Виктор Окишор забил ответный мяч. На 112-й минуте камерунский форвард Муми Нгамалё вывел бело-голубых вперёд. На 114-й минуте Окишор оформил дубль. 21-летний футболист «Динамо» Ульви Бабаев забил четвёртый мяч в ворота «Локо» на 122-й минуте, а на 126-й отправил пятый гол в сетку ворот хозяев.