Галактионов прокомментировал поражение «Локомотива» в товарищеском матче с «Динамо»

«Надо разделять. Эту игру назвали матчем, но было три тайма по 45 минут. Мы довольны тем, как основные составы сыграли. По результату и по структуре сыграли с ошибками и нюансами. Это будем разбирать. Что касается третьего отрезка, где вышла молодёжь, разница в классе у “Динамо” была существенной.



Нам необходимо дать практику некоторым игрокам. К сожалению, пришлось разбавлять из академии дубля. Мы видели, что в третьем отрезке мастерство футболистов “Динамо” было выше», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.